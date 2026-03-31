

「41g ウルトラポテト 超コンソメ味」

亀田製菓は、「41g ウルトラポテト 超コンソメ味」（以下、「ウルトラポテト 超コンソメ味」）をリニューアルし、4月6日から全国のセブン−イレブンで先行発売、5月18日からその他のコンビニエンスストアで発売する。

「ウルトラポテト」シリーズは、米菓製法ならではの技術を活かし、ビッグサイズかつ分厚い生地を実現したスナック。原料にはお米とポテトの2つの素材をあわせて使用し、お米由来のしっかりとした食感と、ポテトの風味を同時に楽しめる食べ応えのある仕上がりが特長になっている。

今回同シリーズから、「ウルトラポテト 超コンソメ味」が味わいをさらに強化し、再登場する。

「ウルトラポテト 超コンソメ味」は、コンソメオイルとコンソメパウダーを併用した2段階の味付けによって、濃厚なコンソメ感を表現している。今回のリニューアルでは、コンソメの旨味をさらに引き立て、よりコク深い味わいに仕上げました。さらに、梅パウダーを使用することで、濃厚さの中にもキレのある後味を実現。ポテト風味の生地とコンソメの旨味が調和した、満足感のある一品になっている。ウルトラ級の大きさと厚み、そして進化した味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

セブン−イレブン：178円

その他のコンビニエンスストア：178円前後

（すべて税別）

［発売日］

セブン−イレブン：4月6日（月）から順次

その他のコンビニエンスストア：5月18日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp