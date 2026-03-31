◎あすの全国の天気

4月スタートの1日(水)も、九州から関東の広い範囲で傘の出番となりそうです。九州は朝から雨や雷雨となるでしょう。中国・四国・近畿も昼前から雨の予想です。東海・関東・北陸は昼頃から雨が降り出すでしょう。日中晴れ間の出る東北も夜は南部で次第に雨が降り出す見込みです。北陸も夜は傘が必要となりそうです。北海道は青空が広がるでしょう。沖縄本島は昼過ぎから夕方にかけて雨で、激しい雷雨になる所もありそうです。

◎花粉情報

花粉の飛散量は、東海で非常に多い、関東で多い、東北で極めて多い予想です。東北ではスギ花粉がピークを迎えている時期ですので、花粉症の方はしっかりと対策をなさってください。関東や東海ではスギからヒノキの花粉にピークが移ってきています。ヒノキ花粉はこれから4月上旬いっぱいまでピークが続きそうです。

◎あすの予想気温

最低気温は31日(火)と同じくらいの所が多いでしょう。

■あす1日(水)の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（±0 4月下旬）

青森 5℃（＋1 4月下旬）

仙台 12℃（＋4 5月中旬）

新潟 10℃（ -2 5月上旬）

東京 15℃（ -2 5月中旬）

名古屋 13℃（ -1 5月上旬）

大阪 14℃（±0 5月上旬）

広島 13℃（ -1 5月上旬）

高知 14℃（ -1 5月上旬）

福岡 13℃（ -5 4月下旬）

日中の最高気温は西日本で(火)より大幅に低くなりそうです。(火)は今年一番の暖かさとなった大阪は、(火)より9℃も低い16℃の予想です。風も南風から北寄りに変わるため、空気がヒンヤリと感じられそうです。服装選びはお気をつけください。

■あす1日(水)の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（＋1 4月下旬）

青森 14℃（＋5 4月中旬）

仙台 16℃（＋3 4月中旬）

新潟 15℃（±0 平年並み）

東京 19℃（＋1 4月中旬）

名古屋 17℃（ -3 3月下旬）

大阪 16℃（ -9 3月下旬）

広島 16℃（ -8 3月下旬）

高知 16℃（ -8 3月中旬）

福岡 17℃（ -4 3月下旬）

◎週間予報・西日本と沖縄

4月2日(木)〜3日(金)にかけては広い範囲で晴れて、お花見日和となりそうです。3日(金)は大阪で22℃まで上がり、昼間は日差しが暖かく感じられるでしょう。その後、4日(土)は広く雨で、再び風も強まる予想です。大雨や荒れた天気となるおそれがあるため、今後も最新の情報にご注意ください。雨は西日本では5日(日)の朝までにはやみそうです。一方、沖縄は来週半ばにかけて、雨が降りやすいでしょう。

◎週間予報・東日本

2日(木)の午前中も北陸や関東では雨の残る所があるでしょう。天気はゆっくりと回復へ向かいそうです。3日(金)は広い範囲で晴れるでしょう。4日(土)は午後から天気が下り坂です。夜は東海や北陸の広い範囲で雨。関東も5日(日)の朝にかけて次第に雨となりそうです。5日(日)〜7日(火)にかけても曇りや雨で、すっきりしない天気となる見込みです。気温は平年より高い日が多く、特に週明け6日(月)は東京で24℃と5月中旬並みとなる予想です。

◎週間予報・北日本

札幌は3日(金)にかけて晴れるでしょう。東北は2日(木)も雨ですが、3日(金)は晴れる予想です。仙台は2日(木)は10℃どまりですが、3日(金)は18℃まで上がりそうです。4日(土)〜5日(日)にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。6日(月)は晴れ間の出る所もありますが、7日(火)は再び曇りや雨となりそうです。

【早期天候情報】

4月5日〜13日にかけて、気温が平年よりかなり高くなるという情報が気象庁から出されています。

なお、4月上旬の平年の最高気温は、東京都心で17.8℃です。