HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第６話にて、合格した『御上先生』出演の19歳練習生の大胆なイメージチェンジに驚きと称賛の声が上がった。

【映像】“ルックスが完璧”19歳女優の金髪姿（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

アメリカ編のスタートに際し、「ルックスが完璧」と称されたAOIが驚きの変貌を遂げた。AOIは「髪の毛変えてきました。ずっと黒髪だったので」「一回まっさらにして挑もうと」と決意を固め、髪色を明るく染めて登場。その洗練された新ビジュアルが映し出されると、スタジオの指原莉乃は「雰囲気違う！」と声をあげLE SSERAFIMのSAKURAも「髪の毛染めてる！」とそのビジュアルの変化に衝撃。スタジオでは「美しい！」「似合ってる」と称賛の声が上がった。

これまでの明るいキャラクターで注目を集めてきたAOIだが、異国の地での戦いを前に「楽しみっていう気持ちもあるんですけど、やっぱり1か月後の未来が今すごい見えてきて、不安と恐怖が今たくさんあります」と本音を吐露。しかし、自身の強みについて「みんなよりは習ったことを吸収できる」と分析、これから巻き起こるサバイバルへと身を投じた。