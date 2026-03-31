元モー娘。メンバー「わたしより若い格好」の姉・母と旅行へ「お姉さんスタイル抜群」「可愛らしいコーデ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】元モーニング娘。で女優の久住小春が3月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。母と姉と旅行に行った際の写真を公開した。
【写真】33歳元モー娘。「スタイル抜群」と話題の姉公開
久住は「姉と合流。わたしより若い格好するのやめて」と泣き笑いの絵文字をつけてコメント。白いキャリーケースを手に、明るいハイトーンのストレートロングヘアでグレーのニットとミニスカートを着用し、厚底のシューズを履いた姉の姿を公開。続けてのストーリーズで「姉、母、女子三人旅」と記して飛行機の座席に並んで座っているショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「お姉さんスタイル抜群」「可愛らしいコーデ」「女子旅楽しそう」「家族仲良しで微笑ましい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元モー娘。「スタイル抜群」と話題の姉公開
◆久住小春、母＆姉と旅行へ
久住は「姉と合流。わたしより若い格好するのやめて」と泣き笑いの絵文字をつけてコメント。白いキャリーケースを手に、明るいハイトーンのストレートロングヘアでグレーのニットとミニスカートを着用し、厚底のシューズを履いた姉の姿を公開。続けてのストーリーズで「姉、母、女子三人旅」と記して飛行機の座席に並んで座っているショットを披露した。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お姉さんスタイル抜群」「可愛らしいコーデ」「女子旅楽しそう」「家族仲良しで微笑ましい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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