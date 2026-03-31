2児の母・石川梨華、地元お出かけ中の息子2人＆甥の姿公開「背中から漂うイケメン感」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子2人と甥の姿を公開した。
【写真】41歳元モー娘。2児の母「後ろ姿可愛い」と話題のお出かけショット
石川は「＃私の地元横須賀」というハッシュタグを添え、「家族みんなが大好きなコースカ行ってきた 楽しかったね！」と横須賀にあるショッピングモールを訪れたことを報告。海と建物に臨む場所での長男・次男・甥の後ろ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「みんなでお出かけ楽しそう」「素敵な家族時間」「後ろ姿可愛い」「背中から漂うイケメン感」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳元モー娘。2児の母「後ろ姿可愛い」と話題のお出かけショット
◆石川梨華、息子2人＆甥公開
石川は「＃私の地元横須賀」というハッシュタグを添え、「家族みんなが大好きなコースカ行ってきた 楽しかったね！」と横須賀にあるショッピングモールを訪れたことを報告。海と建物に臨む場所での長男・次男・甥の後ろ姿を公開した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「みんなでお出かけ楽しそう」「素敵な家族時間」「後ろ姿可愛い」「背中から漂うイケメン感」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】