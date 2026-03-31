3児の母・近藤千尋、ワンオペ弾丸グアム旅へ 子どもたちとのプールショット公開「最高のママ」「みんな楽しんでるの伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】モデルの近藤千尋が3月30日、自身のInstagramを更新。グアム旅行でのプールショットを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「綺麗すぎる」水着ショット
近藤は「ワンオペ弾丸！グアム旅 笑笑（私の両親もいたから安心安全）」とグアムを訪れた際の写真を複数枚投稿。「パパはお仕事のため来れなかったので 寂しい気持ちもありましたが… それも吹っ飛ぶくらいのリゾナーレグアムさんが最高でした」「詳しくはまたYouTubeやリールにまとめたいと思います」と記している。「プールも楽しくて（何回もスライダー） ビュッフェやレストランも美味しくて…」と添え、子どもたちとのプールショットを披露。子どもの両脇を支えながら、楽しそうに遊ぶ仲睦まじい姿が収められている。
また、子どもたちのお揃いのワンピース姿なども載せ、「ココナッツ 削る体験やグアムの文化にも触れることができて 最高の3泊4日でした」と報告。「春休み、素敵な思い出が出来たから 新学期も力を合わせてみんなで楽しもうね」「じぃじ、ばぁばありがとう」と両親への感謝もつづっている。
この投稿は「尊敬する」「みんな楽しんでるの伝わる」「微笑ましい光景」「最高のママ」「綺麗すぎる」「素敵な思い出ができましたね」と反響を呼んでいる。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「綺麗すぎる」水着ショット
◆近藤千尋、グアム旅行でのプールショット披露
近藤は「ワンオペ弾丸！グアム旅 笑笑（私の両親もいたから安心安全）」とグアムを訪れた際の写真を複数枚投稿。「パパはお仕事のため来れなかったので 寂しい気持ちもありましたが… それも吹っ飛ぶくらいのリゾナーレグアムさんが最高でした」「詳しくはまたYouTubeやリールにまとめたいと思います」と記している。「プールも楽しくて（何回もスライダー） ビュッフェやレストランも美味しくて…」と添え、子どもたちとのプールショットを披露。子どもの両脇を支えながら、楽しそうに遊ぶ仲睦まじい姿が収められている。
◆近藤千尋の投稿に「最高のママ」と反響
この投稿は「尊敬する」「みんな楽しんでるの伝わる」「微笑ましい光景」「最高のママ」「綺麗すぎる」「素敵な思い出ができましたね」と反響を呼んでいる。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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