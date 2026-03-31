声優の田所あずさ（３２）が３１日をもって所属事務所を退所することが分かった。同日、所属のホリプロインターナショナルが公式サイトにて発表した。

サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、２０２６年３月３１日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告した。

また退所に伴い、田所あずさ公式ファンクラブ「ｆｕａｎＺＯＯ」の閉鎖も報告。事務所は、詳細はファンクラブ内にて確認するよう説明している。公演については、「『ＡＺＵＳＡ ＴＡＤＯＫＯＲＯ ＡＣＯＵＳＴＩＣ ＬＩＶＥ −ＫｏｒｏＡｃｏ− ｖｏｌ．４ ／ ｖｏｌ．５』の開催につきましては、詳細が決定次第ご案内をさせて頂きます。恐れ入りますが、ご案内まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」としている。

田所は１９９３年生まれ、茨城県出身。２０１１年に「第３６回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、１２年に声優デビュー。「アイカツ！」の霧矢あおい役をはじめ、「ウマ娘」シリーズのシンボリルドルフ役などを担当している。