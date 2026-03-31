◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）

スタンドの大歓声に押されるように、打球は飛距離を伸ばした。メジャー通算１６４発を誇る中日の新助っ人、サノーが来日１号の先制ソロを放った。

２回１死。巨人・ウィットリーの変化球を完璧に捉えた。力感のないスイングから放たれた打球は、オレンジ色に染まる左翼席に消えた。今季チーム１号で来日初安打を飾り、「日本に来て、一本が出てホッとした」と安ど。ドラミング（胸をたたく行動）をまねたゴリラパフォーマンスでナインの祝福に応えた。

オープン戦では、１２球団トップの４本塁打をマークしたが、６番を任された開幕カードの３連戦では１１打数無安打と鳴りを潜めた。休養日だった３０日には、松中打撃統括コーチに志願して休日返上で打ち込んだ。力んで、体で振りにいっていたスイングを修正。「感じは良くなった」と手応えを示していた通り、結果につなげた。

体重は１２６キロ。シーズンを戦うため、キャンプ期間中は大好物のラーメンの量を減らして、減量にも励んだ。オープン戦の４本塁打のうち３本がバンテリンＤと、好相性のホーム開幕戦でファンに届けた放物線。竜党の期待とともに、新助っ人の１年目シーズンがようやく幕を開けた。（森下 知玲）