第１子妊娠中の「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が３１日までにＳＮＳを更新。夫でモデル・大倉士門とのラブラブ旅行ショットが注目を集めている。

みちょぱはインスタグラムに「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」とつづり、夫婦の２ショットをアップ。「お互いの誕生日は物ではなく旅行をプレゼントがお決まりなので今年はもう行けないかな〜と思ってたけど、あたしの先生はむしろ中期の今のうちにと言ってくれたので 一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」と旅行に行った経緯をコメント。

「旅行前後の検診も問題なく順調で、今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の２人海外旅行 いつもとはまた違う旅だったし 天気もあまり良い日がなかったけどゆ〜っくりしてきました」とつづり、２ショットやふっくらとしたお腹の様子などを投稿した。

この投稿にファンからは「みちょぱ可愛い 仲良し夫婦いいね」「体調には気をつけて」「先生がＯＫくれたし、何より知り合いがあちらにいるのは本当に大きい！！！」「ゆっくり過ごされてほんとに良かったです」などの声が寄せられている。

みちょぱは２月にインスタグラムで「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。今後の仕事については「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください！」としていた。