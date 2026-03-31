◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)

中日の先発・金丸夢斗投手が6回2失点でマウンドを降りました。

WBC(ワールドベースボールクラシック)にも出場した金丸投手はこの日が今季初登板。初回はキャベッジ選手と泉口友汰選手を三振に仕留めるなど三者凡退の立ち上がり。

その後先制点をもらって迎えた3回は先頭の中山礼都選手にこの試合初ヒットを許したものの、続く浦田俊輔選手をダブルプレーで打ち取り打者3人で抑えます。

さらに5回にも先頭のダルベック選手にヒットを許すも、ここも坂本勇人選手をダブルプレーに仕留め、流れを渡しません。

5回を終えて巨人打線を打者15人に抑える好投。2塁すら踏ませないピッチングを見せていましたが、6回に捕まります。

2点リードの6回、2本のヒットを浴びこの試合初めてピンチを招くと、松本剛選手にライトへタイムリーを打たれ失点。さらに2アウト1、3塁から泉口選手&ダルベック選手に連続四球を与え、押し出しで同点に追いつかれました。

この回を終えてマウンドを降りた金丸投手。6回101球、5被安打、7奪三振、2与四球、2失点で勝ち負けは付きませんでした。