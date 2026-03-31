AMPHIとETRÉTOKYOがコラボ♡美シルエット叶うフィットウェア誕生

人気インナーブランド「AMPHI」と、洗練された世界観で支持を集める「ETRÉTOKYO」がコラボレーション♡毎日を心地よく、そしておしゃれに過ごしたい女性に向けたフィットウェアが登場しました。シンプルで上質なデザインと、からだに寄り添う快適な着ごこちを兼ね備えたアイテムは、デイリーコーデにもすっとなじむのが魅力。この春、インナーから“自分らしさ”を楽しんでみませんか？

コラボならではの魅力とこだわり

「AMPHI」のインナーウェアの知見と、「ETRÉTOKYO」の洗練されたファッション性が融合した今回のコレクション。

ニット素材のやわらかな風合いと、からだに優しくフィットする設計で、毎日着たくなる快適さを実現しています。

縫製を最小限に抑えることで肌あたりもなめらかに仕上げ、ストレスフリーな着用感に。

さらに「ETRÉTOKYO」らしいニュアンスカラーと、コラボ限定のオリジナルロゴ入りピスネームが、さりげない特別感を演出します。シンプルながらも感度の高い大人の女性にぴったりの一着です。

バーニーズ ニューヨークで叶う韓国ブランド特集♡注目別注アイテム

ラインアップ＆価格・サイズ詳細

フィットカップインキャミソール

価格：13,200円(税込)

サイズ：M/L（カラー：2色）

フィットカップインバンドゥキャミソール

価格：11,000円(税込)

サイズ：M/L（カラー：2色）

フィットハーフレギンス

価格：8,800円(税込)

サイズ：M/L（カラー：2色）

フィットハイウエストレギンス

価格：9,900円(税込)

サイズ：M/L（カラー：2色）

どのアイテムも、ほどよいフィット感でボディラインを美しく整えながら、締め付けすぎない快適さが魅力。セットアップでの着用もおすすめです。

日常に寄り添うシンプルデザイン

装飾を抑えたミニマルなデザインは、インナーとしてはもちろん、見せるコーディネートにも活躍。

キャミソールはバストラインを美しく見せる設計で、ヘルシーな印象に仕上がります。

レギンスはおなかやヒップをやさしくサポートしつつ、くい込みにくい仕様でストレスを軽減。

オンオフ問わず使える万能さで、日常のさまざまなシーンに寄り添ってくれるアイテムです。

大人の毎日に寄り添う一着を♡

快適さと美しさを両立した「AMPHI×ETRÉTOKYO」のフィットウェアは、忙しい毎日を心地よく過ごしたい女性の強い味方。シンプルだからこそ引き立つ上質なデザインは、長く愛用したくなる魅力にあふれています♡インナーから気分を高めてくれる一着で、日常をもっと自分らしく楽しんでみてはいかがでしょうか。