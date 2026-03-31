「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

阪神が無安打で２点目を奪った。

１点リードの五回だ。先頭・木浪が四球を選び、坂本の犠打で１死二塁の好機をつくった。続く才木が際どいコースを見極めながら四球を選び、さらに近本も四球で満塁の好機が訪れた。ここで２番・中野の二ゴロの間に三走が生還。昨季まで阪神に在籍していた相手先発・デュプランティエからしぶとく１点を奪い、リードを広げた。