ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 阪神 昨季までの同僚・デュプランティエから無安打で五回に１点追加 阪神 昨季までの同僚・デュプランティエから無安打で五回に１点追加 阪神 昨季までの同僚・デュプランティエから無安打で五回に１点追加 2026年3月31日 20時1分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪） 阪神が無安打で２点目を奪った。 １点リードの五回だ。先頭・木浪が四球を選び、坂本の犠打で１死二塁の好機をつくった。続く才木が際どいコースを見極めながら四球を選び、さらに近本も四球で満塁の好機が訪れた。ここで２番・中野の二ゴロの間に三走が生還。昨季まで阪神に在籍していた相手先発・デュプランティエからしぶとく１点を奪い、リードを広げた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 阪神 ホーム開幕戦セレモニーで小柳ゆきが国歌独唱 球場の空気を感じるため異例のイヤモニを付けず「しなかったのは久しぶり。スタジアムの響きが気持ち良いので」 昨季リーグＶの阪神がチャンピオンリングセレモニー 藤川監督からコーチ、選手らが受け取る 引退の原口氏もスーツ姿で登場 阪神ナインが黄金の戦闘服で登場 ホーム＆聖地会舞うのみ着用のチャンピオンユニホームでウオーミングアップ