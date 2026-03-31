「楽天２−４ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）

楽天が開幕戦勝利後、３連敗を喫した。

先発は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶりのＮＰＢ公式戦の登板は、４回０／３を８３球、被安打５で２失点、４奪三振、５四球で降板した。

変化球主体の投球だったが、細かい制球が定まらなかった。先制した直後の三回、１死一、二塁から同級生の柳田に２打席連続安打となる同点右前打を浴びた。四回は１死満塁とされ、周東の左犠飛で勝ち越しを許した。五回、先頭の柳町にストレートの四球を与えたところで三木監督が交代を告げた。

試合後は「ちょっとボール球が多くて、四球も多かったんで、リズムを作れなかった。やっぱり四球っていうのが悔やまれる。申し訳ない」と反省。警戒していた柳田に打たれたことには「両方失投。やっぱりいいバッターですし、ああいう風にミスしてしまうと捉えられる。僕のちょっとしたミスというか、投球ミスをしっかり打たれた」と振り返った。久々の日本のマウンドに「たくさん声援を送ってくれたんで、ほんとに力も入りました。きょうは負けてしまいましたけど、これからここをホームとして戦っていくんで、本当に心強い。期待に応えられるようにいい投球をしたいなと思います」と、語った。

打線は二回、１死一、三塁の好機を作り、太田の左前適時打で先制。「大事なホーム開幕戦なので先制できてよかったです」とコメントしていた。その後は再三の好機を逸していたが、２点を追う六回１死二塁から黒川が左前適時打で１点差。さらに代打鈴木大が右前打で続き一、三塁としたが、後続が倒れた。