セレナ“e-4ORCE（イーフォース）”の走りに「安定感の塊だ」との声も

日産の人気中型ミニバン「セレナ」のマイナーチェンジモデルが、2026年2月12日より発売されました。

他社にはない高性能4WDを搭載する「e-4ORCE（イーフォース）」モデルの注目度もこれまで以上に高まり、SNSなどにも多くの声が集まっています。

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1991年にデビューした初代セレナは、当初「バネットセレナ」と名乗っていましたが、1994年5月に実施されたマイナーチェンジによって現在のセレナという車名に変更されています。

以降、モデルチェンジを重ねるごとに存在感を増していき、先代モデルにあたる2016年5月にデビューした5代目セレナは、大ヒット作となりました。

特に、2018年3月に追加されたハイブリッド「e-POWER」のおかげもあり、2018年上半期（2018年1月〜6月累計）の国内販売でミニバンNO.1を獲得するほどの人気を集めています。

そして2022年11月には、6代目となる現行モデルに刷新されました。

「家族のためのミニバン」という初代から支持を集めるキャラクターはそのままに、内外装の一新に加え、先進運転支援「プロパイロット」の機能向上、効率化や力強い走りとなった第2世代のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」を採用するなど、さらなる進化を遂げています。

その後2024年10月には、日産独自の電動四輪制御技術“e-4ORCE”を搭載した4WDモデルがe-POWERモデルに新設定されました。

前輪は通常のe-POWERと同様に発電用エンジンとモーターを搭載しますが、後輪にも独立した専用モーターを搭載することで、前後が独立して駆動し、滑りやすい路面などで自動的に4WDに切り替わります。

最低地上高も通常の135mmから150mmへとアップさせたことで、走破性能の向上も図られました。

e-POWER＋e-4ORCEの組み合わせにより、滑りやすい路面だけでなく、力強い加速やカーブでの安定した走り、揺れの少ない乗り心地を実現するなど、他社のライバルミニバンの4WD車とはひと味もふた味も違う乗り味の良さを特徴としています。

リアモーターの搭載で車内空間への影響が懸念されるところですが、リアモーターの搭載にも工夫が凝らされています。

リアフロアとリアサスペンションを新設し、リアモーター用にギアボックスや各種マウントが専用開発され、車内空間に影響しないフロア形状が実現されました。

高出力のリアモーターを搭載しても、室内の広さはミニバントップクラスを維持していますが、乗車定員は7人乗りのみとなっている点に注意が必要です。

今回実施されるマイナーチェンジでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」の外観のデザインの変更が行われ、それぞれフロントグリルやアルミホイールに新デザインを採用しました。

同時に「LUXION（ルキシオン）」は新たに専用インテリアを採用し、最上級グレードらしい内外装の上質感を得ています。

全長4690mm×全幅1695-1715mm×全高1870mm、ホイールベースは2870mmと、都市部などでも扱いやすいサイズを維持しています。

機能面では、Googleの最新「NissanConnectインフォテインメントシステム」や、より安心で安全な運転を支援する最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」が搭載されています。

さらに、インフォテインメントシステムのアップデート、運転支援システムや使い勝手の強化を図っており、ドアの施錠忘れ、ハザードランプの消し忘れ、窓の閉め忘れを通知する機能や、離れた場所でもクルマを見守る新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、より利便性を高めています。

そのほか、運転支援システムでは、3D映像で車両周辺を確認できる「3Dビュー」や交差点などで死角の確認をサポートする「フロントワイドビュー」などを備えた「インテリジェントアラウンドビューモニター」を搭載することで、より安全性を高めています。

なお、2リッターガソリンモデルおよびe-POWERモデル両方ともに2WDと4WD（e-POWER車はe-4ORCE搭載）が用意されます。

新型セレナの価格は278万5200円から499万8400円です（いずれも消費税込み）。

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そんなセレナの高性能4WD“e-4ORCE”に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「乗ればわかるその凄さ」「スポーティではないが安定感の塊だ」など、実際に試したかもしくは所有していると思われるユーザーからの声でした。

また「SUV＋四駆は確かに良いけれど、スキー場で着替えたり仮眠したりするのはやっぱ四駆のミニバンが便利」「セレナ、ホントに使い勝手がバツグンです」など、電動4WDがプラスされたことで最強の実用車となった点を挙げるコメントもあります。

さらに「モーターの走りは新しいモノに乗っている感があって良い」「おおげさではなく異次元の走りだと思った」など、e-POWERとe-4ORCEとの組み合わせによる走りの良さに感心する意見も散見されました。