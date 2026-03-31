「真っ暗な瀬戸内海」を約4時間半漂流

2025年7月の未明、岡山県倉敷市の高梁川に架かる橋から、27歳の男性が転落する事故がありました。

【画像をみる】深夜0時過ぎ どんなところから男性は海に転落した？

男性は瀬戸内海まで流され、約4時間半にわたり漂流したのち、奇跡的に船に発見され救助されました。

男性の命を救った船の乗務員11人に、水島海上保安部から2025年11月26日に感謝状が贈られました。

＊この記事は2025年11月26日に公開されたものを再掲載しています。

飲酒しながら散歩中の男性 スマホを落とし拾おうとして海に転落

水島海上保安部によりますと、7月28日午前0時すぎ、倉敷市の「倉敷みなと大橋」【画像①】の中央付近で、27歳の会社員の男性が、飲酒をしながら散歩していたところ、橋の中央付近でスマートフォンを落とし、とっさに拾おうとしたところ誤って海に転落したということです。



男性は、転落後浮いていたということで、約4時間後の午前4時過ぎに、船（プッシャーバージ船）の乗組員が、海上で「助けて」と声を上げる男性を発見、乗員11人が協力して、男性を救助しました。

男性は命に別状はなく、病院に救急搬送されました。



男性が浮いていた海域は、深いところで水深5～6メートルあるということで、水島海上保安部の聞き取りに対して、男性は



「転落したあと、泳ごうとしたが無理だったので浮くことにした」

「しばらく浮いていたら船が見つけてくれた」



と話していたということです。

午前5時 手を挙げ助けを求める人が...すでに漂流4時間半

男性を救助したのは、汽船「大福丸」の瀬戸直船長【画像②】ら乗組員11人です。



汽船大福丸は、徳島県の海運会社が所有する船で、普段は倉敷市の水島港を中心に、全国の製鉄工場でプッシャーバージ船（貨物を積載した「はしけ」を運搬）として活動しています。



男性を発見した7月28日午前5時ごろ、大福丸は愛知県の製鉄工場に向かうため、乗組員たちは出航準備をしていた時でした【画像③】。



その時、真っ暗な瀬戸内海で助けを求める声が船員たちの耳に入ったのです。



【後編に続く】

様々な「奇跡が重なり」助かった命 いったい何があった？