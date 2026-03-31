＜習い事のやめどき＞小4の子が泣いて拒否！本当は目標達成まで頑張ってほしい……どう判断する？
子どもの可能性や挑戦する力を引き出すために、いろいろな習い事をやらせているママも多いでしょう。しかし、習い事は始めるよりもやめどきのほうがずっと難しいものです。先日もママスタコミュニティには、小学校4年生の息子さんが7年続けている習い事について、こんな投稿がありました。
『最近練習が嫌なのか、いろいろ言い訳しては休むことが増え、「やめたい」とも言っている。話し合いの末、今練習中のバク転まではひとまず頑張ろうという話になった。練習が始まれば一生懸命練習するけど、学校などで嫌なことがあると「今すぐやめたい」とグズグズ言う。みなさんなら今すぐやめさせますか？ 個人的にはここまで頑張ってきたのだから、話し合いで決まったバク転までは頑張ってほしい。ただ泣きじゃくる息子を見るとストレスにしかならないのかなと思ってしまい……。みなさんの意見、お聞かせいただけると嬉しいです』
本人が嫌がっているのに練習させても……
投稿者さんはさらに細かい事情を教えてくれました。
『年長の頃から幼稚園を休みがちで、小1はほとんど学校に行けませんでした。体操が本人の自信になればと思って続けていたのですが、小4でようやく休みなく学校に行けるようになったので、本人に必要なくなってきているのかもしれません。ただ嫌なことがあるとすぐ何もやらなくなるので、もう少し踏ん張りをみせてほしいなと思うところもあって。でも求め過ぎですよね。練習は嫌いじゃないと言っていたので、気分が大きいと思います。他にやりたいこともないそうです。バク転自体、あともう一息なので、ここまで頑張ってきたのにと思ってしまって』
息子さんは小学校1年生の頃から不登校気味になっていて、本人に「自信をつけてほしい」という思いもあって、幼稚園の頃からずっと体操を続けてきたそうです。4年生の今は学校に行けているものの、学校で嫌なことがあるとすぐにやる気をなくしてしまうため、続けさせるべきかどうか投稿者さんは葛藤していました。目標のバク転もあと少しというタイミングだからこそ、今すぐやめるのはもったいないという気持ちになっているのもわかりますよね。
『すでに泣くほど嫌々やっているんだったら、本当にできるようになるまであと一歩だとしても、乗り気で練習しているときの何倍も時間がかかるし、余計に嫌になりそうだよ』
投稿文を読み、わが子の習い事で悩んだことがあるママたちからは「今すぐやめていい」というコメントが寄せられていました。4年生が泣きじゃくるほど嫌がっている状況なのに、無理やり続けさせる意味があるのかどうかは、たしかに疑問ですよね。投稿者さんは「バク転ができるようになるまであと少し」と言っていますが、息子さんが嫌々習っているのであれば、まだまだ習得までは時間がかかるでしょう。「やる気がなく、ネガティブな気持ちで続けてもバク転ができるまで相当時間がかかるし、余計に嫌になりそう」というコメントもありました。
別の原因があるかも？休会する選択肢も
『練習は嫌ではないってことはコーチとの相性や指導内容での問題はないのかな？ 週何回なの？ 多いなら減らしてみるとか』
『ちょっと一時的に休むとか』
また、体操そのものが嫌なのではなく他にやめたい理由があるのかを確認する必要もあるでしょう。7年間も続けてきたなかで、いきなり息子さんが体操を嫌がっているとしたら、コーチやお友達との関係で悩んでいる可能性もあります。実際に息子さんは「練習は嫌じゃない」と言っていることから、気分の問題ではなく、習い事に行くことで何か嫌な思いをしているのかもしれませんよね。すぐにやめるのではなく、頻度を減らしたり、一時的に休んだりすることを提案するママもいました。コーチに息子さんの練習中の様子を相談したり、ママ友と連絡を取り合ってみたりすると、何か手がかりがあるかもしれません。その上で、息子さんと休会を検討してみるのもいいかもしれませんね。
何年間やってきたかは関係ない！十分頑張った
『やめさせてあげなよと思う。もう少しでできるのに今までの投資がもったいないというのは、賭け事と同じで、もう少ししたら元が取れるからってずるずる続けちゃうようなものだよ』
『成功体験が体操でなくても、他でできるならそれでよいのでは？』
投稿者さんのコメントには「7年間もやってきたんだから」という思いも感じられます。そこには習い事に費やしてきた送迎の手間や時間、お金なども含めて「7年間も投資してきたのに」という思いが少なからずあるのではないでしょうか。しかしそもそもは「何か一つのことを投げ出さずに取り組んでほしい」という目的だったはず。すでに学校にも行けるようになり、7年間も続けたのですから、十分頑張ったと言えるのではないでしょうか。ママたちからは「ここまで続けてきたことは力になる」「別のことでも成功体験を得られるようになる」というコメントもありました。
泣きじゃくるほど行きたくない習い事に行かせてもプラスにならないと考えると、今が体操をやめるタイミングなのかもしれません。始めた頃は幼稚園児で投稿者さんに言われるがまま習っていたけれど、自分の意志や好みがはっきりしてきたのは成長の証でしょう。ママたちからのアドバイスを見て、投稿者さんも改めて考えてみてはいかがでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩