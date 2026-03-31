◇プロ野球 セ・リーグ 中日-巨人(31日、バンテリンドーム)

来日初登板となった巨人先発のウィットリー投手は5回2失点でマウンドを降りました。

17日ヤクルト戦とのオープン戦を3回2/3を無失点、24日の西武2軍戦を4回無失点と好投しこの日を迎えたウィットリー投手。

NPBデビューのこの試合は初回、中日の4番・細川成也選手から空振り三振を奪い無失点で立ち上がります。

しかし2回、中日の新外国人・サノー選手にレフトスタンドへ運ばれ来日初失点&初被弾。中日に1点を先制されます。

3回と4回は三者凡退に抑えます。5回は先頭から連打を許しピンチに。その後1アウト2、3塁から田中幹也選手にタイムリーを打たれ、2点目を失いました。

対する巨人打線は6回表に中日・金丸夢斗投手を攻め立て、松本剛選手の移籍後初タイムリーなどで2得点。同点に追いつくと、6回裏のマウンドにはルシアーノ投手が上がりました。

ウィットリー投手はこの試合、5回66球を6被安打(1被本塁打)、4奪三振、2失点。勝ち負けは付きませんでした。