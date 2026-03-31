『ナイトスクープ』秘書のABC増田紗織アナが退社、ラジオで感謝の言葉「記憶から消してほしい」「恥ずかしい（笑）」過去明らかに
ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が、3月31日をもって同局を退社する。
【写真】ABCアナ集合…増田紗織アナの送別会ショット
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。
愛称サリーにちなんだ『SALLY'S COFFEE』は、入社1年目の2019年10月から担当してきた。3月29日が最終回となった。
「ABCアナウンサーの増田紗織です」とあいさつ。「6年半も『SALLY'S COFFEE』という番組が続いたことをリスナーの皆さまに本当に感謝しています」「見渡してみても、こんなに長く続いている若手アナウンサーの冠番組ってあんまりないんですよね。皆さまのおかげ」と感謝の言葉を重ねた。
「この番組ってサリーの生活の一部みたいで、サリーのABC局アナ人生は『SALLY'S COFFEE』とともにあったなって心から思う」と語る場面もあった。
ラストとあって、過去の放送やバレンタインイベントなどを回顧。増田アナはイベントで『魔法使いサリー』の主題歌「魔法使いサリーのうた」を熱唱しており、音源が流れると、「この歌の部分だけは記憶から消してほしい。それぐらい恥ずかしい（笑）」と振り返った。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】ABCアナ集合…増田紗織アナの送別会ショット
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。
「ABCアナウンサーの増田紗織です」とあいさつ。「6年半も『SALLY'S COFFEE』という番組が続いたことをリスナーの皆さまに本当に感謝しています」「見渡してみても、こんなに長く続いている若手アナウンサーの冠番組ってあんまりないんですよね。皆さまのおかげ」と感謝の言葉を重ねた。
「この番組ってサリーの生活の一部みたいで、サリーのABC局アナ人生は『SALLY'S COFFEE』とともにあったなって心から思う」と語る場面もあった。
ラストとあって、過去の放送やバレンタインイベントなどを回顧。増田アナはイベントで『魔法使いサリー』の主題歌「魔法使いサリーのうた」を熱唱しており、音源が流れると、「この歌の部分だけは記憶から消してほしい。それぐらい恥ずかしい（笑）」と振り返った。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。