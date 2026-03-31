秋篠宮さまと悠仁さまは、31日、ボーイスカウト日本連盟の最高位「富士スカウト章」の受章者らと面会されました。

秋篠宮さまと悠仁さまは、31日午前10時から赤坂御用地の赤坂東邸で「富士スカウト章」を受章した代表スカウト47人とおよそ50分間面会されました。

「富士スカウト章」はボーイスカウト日本連盟が授与するもので、中学3年生から18歳までの年代において最高位の章にあたります。

お2人は一人一人から、それぞれが行っているプロジェクトについて話を聞き、和やかに懇談されたということです。

秋篠宮さまと悠仁さまは、代表スカウトが多様な関心を持って地域や社会の課題に取り組んでいることに深い感銘を受けられていたということです。

さらにお2人は、参加者が今後それぞれの分野において活躍することを願われている様子だったということです。

「富士スカウト章」を受章した代表スカウトとの面会は、1983年に浩宮時代の天皇陛下から始まり、令和に入ってからは秋篠宮さまが受け継がれています。

悠仁さまが富士スカウト章の受章者と面会されるのは、今回が初めてです。