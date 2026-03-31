厚生労働省と経済産業省は３１日、先行きが不透明な中東情勢を受け、医療用物資の安定供給を図る対策本部を設置した。

人工透析の部品など一部の製品で供給に懸念が出ており、メーカーに原材料の新たな調達先の確保を依頼したり、代替品の増産を求めたりする。

ホルムズ海峡の事実上の閉鎖による原油の供給不安で、プラスチックの材料となる石油製品「ナフサ」などの確保への懸念が広がっている。医療機器を含む医療用物資はナフサなどを素材に使うものが多く、メーカーからは製造が難しくなるのではないかとの不安の声が出ている。

人工透析の部品や手術用の廃液容器など、アジア各国から輸入する製品についても、調達が困難になるとの危惧が強まっている。

同日の初会合では、両省がメーカーとも連携して、供給状況を注視する品目を整理、代替品の増産や原料の調達先の確保などの対応をしていくことを確認した。赤沢経産相は冒頭で「国民の命、生活を守る観点から医療物資の確保は最重要課題だ。状況に応じて機動的に対応する」と述べた。

両省によると、国内の医療用物資は必要量が確保されており、供給がすぐに滞ることはないが、一部で供給の偏りが生じている。