元SKE48でタレントの北野瑠華（26）が31日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。年度も変わる節目で、AKB48グループの卒業生の“おめでた”報告が相次いでいる。

北野はドレス姿の写真とともに「皆様へ 私事ではございますが この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。（中略）これからも感謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので 引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづった。

また元HKT48でタレントの山本茉央（29）もこの日、インスタグラムで第1子妊娠を発表。「現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました。毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています」と喜びをつづった。

29日には、元AKB48で女優の篠田麻里子（40）がインスタグラムで一般男性との再婚を発表。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りしております」とつづった。

他にも、元AKB48西野未姫（26）は、極楽とんぼ山本圭壱との間の第2子を妊娠中。AKB48は昨年12月に結成20周年を迎え、数多くの卒業生を輩出する中、新たな節目を迎えるメンバーの多い。