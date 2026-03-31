水迫畜産の牛肉の不適正表示問題で、ふるさと納税の返礼品として扱っていた8つの市と町の寄付額がまとまりました。およそ7億7000万円に上っています。

水迫畜産が沖縄県産や宮崎県産の牛肉を「鹿児島県産」などと不適正に表示

この問題は、水迫畜産が沖縄県産や宮崎県産の牛肉を「鹿児島県産」などと不適正に表示していたものです。

水迫畜産は原因について「現在、調査中なので詳細について話すことはできない」としています。

全体の寄付はあわせて4万7458件、寄付額は7億7044万円

鹿児島県内ではふるさと納税の返礼品として枕崎市、南九州市、鹿屋市、指宿市、鹿児島市、姶良市、垂水市、伊仙町が取り扱っていて、31日は、垂水市と伊仙町が調査結果を県に提出し、全体の寄付額がまとまりました。あわせて4万7458件、寄付額は7億7044万円です。

総務省は返礼品について「寄付額の3割以下」とする基準を設けていて、自治体で代替品を送ると3割を超える恐れがあります。このため、8市町は、水迫畜産側に代替品の発送を求めることを検討することにしています。

水迫畜産の水迫政治社長は、4月10日までに農林水産省に改善報告書を提出したあと、説明の機会をつくる考えを示しています。

・