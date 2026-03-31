やしろ優「はじめての大人の粘土」作品公開に反響相次ぐ「クオリティ高すぎ」「器用すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/31】お笑いタレントのやしろ優が3月30日、自身のInstagramを更新。粘土で制作したキャラクター作品を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」出演芸人「完成度にびっくり」手作り作品が話題
やしろは「やばくないか？」と書き出すと「やさ丸くん（長男の愛称）と粘土やってたら火がついて（ヒトカゲだけに）ヒトカゲ作っちゃったよ」と、人気アニメ「ポケモン」のキャラクターを作ったことを報告。爪や尻尾などの細部も作り込まれた作品の写真を複数枚公開し「はじめての大人の粘土にしては、やばくないか？うまくないか？」と満足そうに続けている。
また、同時間に「作業の様子w」と添えて、あぐらをかいて真剣な表情で作品に色付けをしている自身の姿も披露している。
この投稿には「クオリティ高すぎ」「すごいです」「上手すぎる」「職人レベル」「才能が神」「器用すぎる」「完成度にびっくり」などの反響が寄せられている。
やしろは、2016年7月にお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰ニと結婚。2022年1月、自身のブログにて第1子となる男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」出演芸人「完成度にびっくり」手作り作品が話題
◆やしろ優、粘土作品を公開
やしろは「やばくないか？」と書き出すと「やさ丸くん（長男の愛称）と粘土やってたら火がついて（ヒトカゲだけに）ヒトカゲ作っちゃったよ」と、人気アニメ「ポケモン」のキャラクターを作ったことを報告。爪や尻尾などの細部も作り込まれた作品の写真を複数枚公開し「はじめての大人の粘土にしては、やばくないか？うまくないか？」と満足そうに続けている。
◆やしろ優の投稿に反響
この投稿には「クオリティ高すぎ」「すごいです」「上手すぎる」「職人レベル」「才能が神」「器用すぎる」「完成度にびっくり」などの反響が寄せられている。
やしろは、2016年7月にお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰ニと結婚。2022年1月、自身のブログにて第1子となる男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】