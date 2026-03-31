あすから4月、新年度スタートです。私たちのくらしや家計に関わる様々なことが変わります。

そのひとつが、自転車で交通違反した場合の反則金、いわゆる「青切符」です。

道路交通法の改正により、4月1日から自転車にも反則金制度、「青切符」が導入されます。

取締りの対象は16歳以上で、対象となる違反行為は113種類。

例えば、▼携帯電話の操作など「ながら運転」の場合、反則金は1万2000円、

▼「信号無視」や「車道の右側通行」は6000円、

▼「一時不停止」は5000円などです。

▼「悪質で危険な歩道通行」も取締りの対象で、反則金は6000円です。

まちでは一部で違反行為も

31日、まちで取材すると一部で違反行為も見られました。

（記者）「イヤホンをつけて走るのも違反とされています」

去年警察庁が公開した「自転車ルールブック」には「イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転の禁止」と書かれており、取締りの対象となる可能性があります。

自転車に乗る人は・・・

「並列禁止やヘルメットなど当たり前のことをちゃんとしたい」

「イヤホンで音楽が聴けないのはちょっと、（でも）安全が守られるならいい」

「もうちょっと周りの整備をしてから（青切符導入）してほしかった。自転車専用道路が少ない」

青切符導入を前に街頭キャンペーンも

1日からの青切符導入を前に、南大隅町では街頭キャンペーンが行われ、高校生が道行くドライバーにチラシを配っていました。

（南大隅高校自転車競技部員）「歩道を走ることが多い地域もあると思うので、車道を走るようにしてほしい」

（錦江警察署 坂口慎太郎警部補）「自転車も車両の仲間。しっかりと交通ルールを守ることを頭に入れて自転車を利用してほしい」

違反が見つかったからといってすぐに青切符を切られるわけではないようですが、悪質、危険と判断されると取締りの対象となります。

自分や周りの人の命を守る意識をもって運転したいですね。

値上げの春。タクシーの初乗り運賃の上限が770円に

そして今年も値上げの春です。

帝国データバンクによると、4月中におよそ2800品目の飲食料品が値上げされます。中でもマヨネーズやドレッシングなど「調味料」がおよそ1500品目と最も多くなっています。

公共交通機関では、奄美地区を除く県内のタクシーの初乗り運賃の上限が、1日から70円値上がりして770円になります。

また県本土と種子島・屋久島で異なっていた加算運賃を統一し、145メートルごとに50円加算されます。

普段からタクシーを利用する人にとっては大きいですね。

タクシーを利用する人、運転手は…

タクシーを利用する人、そして運転手に聞きました。

（客）「ちょっと使いにくくなる。タクシーじゃなくても行ける時は使わないかも」

（客）「この時勢だから仕方ない。みんな共存していかないと」

（タクシー運転手）「（値上げは）ちょっと遅いくらい。いろいろ他の物価も上がっているので」

なお2年前に初乗り600円になった奄美地区は、今回は変更はありません。

値上げの理由は？

県タクシー協会は「料金改定で経営や乗務員の待遇を改善したい」としていますが、イラン情勢で燃料価格に不透明感がある中、本来の目的を果たせるのかが懸念されます。

値上げは鹿児島空港の駐車場でも

値上げは鹿児島空港の駐車場も。週末や連休などはいつも満車ですよね。

ゴールデンウイークや夏休みなどの繁忙期は24時間ごとの最大料金を普通車で現在の1000円から1200円に引き上げます。そして現在は24時間以上利用した場合、12時間ごとに普通車で500円、二輪車で300円を加算していますが、4月1日からは6時間ごとに普通車で300円、二輪車で180円を加算します。

一方、ゴールデンウイーク前までに駐車スペースを現在の1584台から1937台まで拡大する取り組みも行われます。

家計の負担も何かと増える春ですが、知恵と工夫で乗り切りたいところです。

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