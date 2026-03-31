あす4月1日から新年度です。文具店は、新学期に向けて準備する春休みの子どもたちでにぎわっています。

鹿児島市上之園町の文具のしんぷくです。春休みの客は普段より2割増えるということで、新学期の準備コーナーが設けられています。

（春から小4）「ノートとシャープペンシル。かわいい色（で選んだ）」

こちらのきょうだい春から小学2年生のお兄ちゃんは防犯ブザー、小学校に入学する1年生の弟は鉛筆を買いました。

（春から小2）「ランドセルにひとつ、ナップサックにひとつ（付ける）」

（春から小1）「勉強頑張る」

新年度を前に新しい文具や、鹿児島モチーフのものも

新年度を前に、新しい文具も登場しています。

（レポーター）「男子中学生や高校生にも人気な商品がこちら。こすると消えるペンと油性ペンが1本になっている画期的なアイテム」

これまで別々だったペンが1本にまとまったこちら。今月の発売から2週間で売り切れ、再入荷しました。

このほか、見た目も楽しい文具アクセサリーも人気で桜島や白くまなど鹿児島モチーフのものもありました。

（文具のしんぷく本店 鳩宿正美副店長）「ボールペンをデコレーションするチャーム（飾り）が流行っている。好きなものでデコレーションをして楽しむ人が多い」

新しい文具とともに、気持ちも新たにスタート

（春から中学2年）「（暗記用）赤シートとマーカーを買いに来た。テストで頑張りたい」

（春から高校3年）「（受験）勉強の計画表を買おうかなと。しっかり立てられるかなと思って」

1日から新年度。新しい文具とともに、気持ちも新たにスタートです。

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