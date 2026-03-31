元SKE48北野瑠華、結婚＆所属事務所退所を発表 ウエディングドレス姿披露
【モデルプレス＝2026/03/31】元SKE48の北野瑠華（26）が3月31日に自身のInstagramを通じ、結婚と所属事務所退所を発表した。
【写真】結婚発表の元SKE、デコルテ際立つウエディングドレス姿
北野は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」とウエディングドレス姿とともに発表した。
直筆の文書では「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます」と感謝を伝え「これからも感謝の気持ちを忘れず新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。（modelpress編集部）
北野は1999年5月25日生まれ。2013年にSKE48の6期生として加入し、2014年2月に正規メンバーに昇格した。2017年リリースの21stシングル「意外にマンゴー」で初の選抜メンバー入り。2024年6月29日に愛知県・SKE48劇場にて卒業公演を行い、7月10日に芸能プロダクション・ゼストに所属していた。
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【写真】結婚発表の元SKE、デコルテ際立つウエディングドレス姿
◆北野瑠華、結婚発表
北野は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」とウエディングドレス姿とともに発表した。
直筆の文書では「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます」と感謝を伝え「これからも感謝の気持ちを忘れず新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆北野瑠華プロフィール
北野は1999年5月25日生まれ。2013年にSKE48の6期生として加入し、2014年2月に正規メンバーに昇格した。2017年リリースの21stシングル「意外にマンゴー」で初の選抜メンバー入り。2024年6月29日に愛知県・SKE48劇場にて卒業公演を行い、7月10日に芸能プロダクション・ゼストに所属していた。
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