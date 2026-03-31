◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）

昨季阪神で６勝をマークし、今季はＤｅＮＡに移籍したジョン・デュプランティエ投手が、古巣を相手に今季初登板初先発。５回８４球で２失点と試合は作ったが、１点ビハインドで後続にマウンドを譲り、移籍初登板初白星は手にできなかった。

登板を前に「正式にベイスターズの一員としてプレーできることにワクワクしている。彼ら（阪神ナイン）と再会できるのも楽しみ」と話していた右腕。初回、先頭の近本にフルカウントから中前打を許すと、２死二塁から４番・佐藤にフルカウントからの直球を右中間に運ばれて１点を失った。

先手は許したものの、１５０キロを超える直球とチェンジアップ、カットボール、スライダーなどを駆使して２、３、４回は無安打投球。

しかし、５回に先頭・木浪への四球をきっかけに、１死二塁で投手の才木にも四球を与えてピンチを招くと、続く近本にも四球で１死満塁。２番・中野の二ゴロで三塁走者が生還し、ノーヒットで手痛い２点目を献上した。

味方打線は５回まで無得点。６回表に筒香嘉智内野手の今季１号ソロで１点差としたが、その裏のマウンドには２番手の坂本裕哉投手が上がり、デュプランティエは５回２失点で降板した。