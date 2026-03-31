あすから新年度です。



食料品の値上げのほか、交通ルールなども変わります。



新年度で「変わること」をまとめました。



まずは値上げについてです。



食料品のほか、日用品では、大手メーカーのティッシュペーパーやトイレットペーパーの価格が引き上げられます。



電気・ガス料金は政府の補助が今月で終了することに伴い、家庭向けの料金が上がる見込みです。





5月に支払う分のモデル・標準家庭の料金は、前の月と比べて北陸電力が400円あまり日本海ガスや高岡ガスが100円あまり引き上げられます。中東情勢の影響もありますし、この先も家計への負担が心配ですね。そうですね。一方、働き方ではいわゆる「130万円の壁」の要件が緩和されます。これまでは残業代も含めて１３０万円以内にする必要がありましたが、４月からは、契約時の規定賃金が１３０万円以内であれば、繁忙期の残業代で１３０万円を超えても扶養から外れなくなります。続いて、交通ルールでは自転車の「青切符」制度が始まります。自転車の安全運転を徹底するのが目的で、携帯電話の「ながら運転」など危険性の高い違反は1回の取り締まりで即、青切符が交付され、反則金を納める必要があります。また、車が自転車を追い越す際のルールも新たに設けられます。自転車の右側を通過する場合、少なくとも1メートル程度の間隔を空ける必要があります。間隔が取れない場合は安全な速度まで減速しなければなりません。こどもに関する制度も変わります。親が働いていなくても保育施設に子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」が全国で本格的に始まります。県内では今年度から富山市と高岡市で先行導入されていましたが、新年度中に全ての市町村の90あまりの施設で受け入れが始まる予定です。育児の助けになりそうですが少子化対策の財源の負担も始まりますよね。はい、医療保険料に上乗せする「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。暮らしに関わることが多いので、ひとつひとつ確認していきたいですね。ここまで、あすから変わることについてお伝えしました。