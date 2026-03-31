あすから4月、新年度が始まりますが食料品など生活に直結するさまざまな商品の値上げが予定されています。



どのような商品が値上げされるのか取材しました。



様々な食料品を扱う立山町の小売店です。



こちらはマヨネーズのコーナー。一部のメーカーから4月以降の値上げの連絡が入っているといいます。



スーパーセンターシマヤ立山店 豊田悟副店長

「商品によって格差はあるが30円から40円ですかね。結構大きな値段」





民間の調査会社帝国データバンクによりますと主要な食品メーカー195社の家庭用を中心とした4月の食品や飲料の値上げは2798品目にのぼります。このうちマヨネーズやドレッシングなどの「調味料」が1514品目と最も多くなりました。この店でもマヨネーズのほか油やカップ麺の一部商品などでメーカーから数十円の値上げの連絡がきています。生活を直撃する食料品の値上げラッシュに買い物客は。買い物客「うち子ども4人いるんで余計に食費が大変で困ってます」また、こちらの女性は値上がりの可能性があるものを事前に調べメモしてきたといいます。買い物客「だんだん毎回上がってきているので本当にしんどいなっていう感じはします。じわじわと」マヨネーズコーナーでは、商品を3つ買い物かごに入れていました。記者の質問「いつもよりちょっと多めですか？」女性「多い多い」一方、この店では駆け込みでのまとめ買いは以前より減っているといいます。スーパーセンターシマヤ立山店 豊田悟副店長「ちょっと悲しい話なんですけれども、値上げ慣れしているなというのは感じました。」この店では値上げ前に仕入れた在庫があるためあすからすぐに値上げを行うことはないといいます。一方で原材料費の高騰や原油供給の不安定化によるエネルギー価格の上昇への警戒感もあり、値上げをめぐる状況は予断を許さないとしています。スーパーセンターシマヤ立山店 豊田悟副店長「世界情勢の安定と商品の安定供給ですよね。それがない限りはなかなか価格が下がるということはないと思いますので、いい方向に向いてくれないかなと祈っています」