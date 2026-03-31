元SKE48で女優・タレントの平松可奈子(34)が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所「オスカープロモーション」を退所したと発表した。今後はフリーで活動する。

平松は「いつも応援して下さる皆様 お世話になっている関係者の皆様へ この度、私 平松可奈子は2026年3月31日をもちまして、株式会社オスカープロモーションを退所し、今後はフリーランスとして活動していくこととなりました」と発表。

「2016年にSKE48を卒業し、アイドルとしてのセカンドキャリアを志した私にとってこの10年間の事務所での時間はかけがえのないものであり、たくさんの経験と学びをいただきました。ここまで支えてくださった関係者の皆さまには、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

そして「これからは新たな環境の中で、自分自身で考え、選択し、挑戦を続けながらこれまで以上に誠実に、そして喜びを持って活動してまいります。皆さまに少しでも希望や勇気をお届けできる存在になれるよう、日々精進してまいります。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

平松は、2008年にSKE48の1期生としてデビューし、選抜メンバーとしてグループの創成期を支えた。2013年にグループを卒業し、以降は女優・タレントとして活動。アパレルブランドのプロデュースや、アイドル衣装のデザイナーとしても活躍している。