GENERATIONSが、ライブツアー『GENERATIONS PARALLEL POST 2026』を全国12都市で開催する。

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8月7日の福島 いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール（いわきアリオス）公演を皮切りに行う同公演は、10月31日より全国7都市で開催されるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST”』に先駆けたもの。GENERATIONSのそれぞれの“QUEST”をひと足早くDREAMERS（GENERATIONSの公式ファンネーム）に届けるべく、2021年の『GENERATIONS LOVE POST』から、名前とカラーを改め『PARALLEL POST』へと進化して開催される。

なお、チケットは4月6日15時よりGENERATIONS公式ファンクラブにて先行抽選予約が開始となる。

＜白濱亜嵐 コメント＞

2021年に行った「LOVE POST」が名前とカラーを改め、「PARALLEL POST」となって帰って来ます。

フェスなどでもそうですが、僕たち自身、普段なかなか行けない場所に“グループ”で行きたいという想いがあり今回の機会が生まれました。

パフォーマンスあり、トークありの皆さんとの距離が近いライブになると思います！あなたに会いに行きます。是非遊びに来てください！

（文＝リアルサウンド編集部）