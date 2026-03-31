5月に行われる県知事選挙に、元五泉市議会議員の安中聡さんが立候補することを正式に表明しました。



■元五泉市議会議員 安中聡氏

「8年前にも出させていただきましたが、新潟県知事選挙に立候補させていただきます。」



安中さんは五泉市出身、2010年の参議院選挙に立候補して落選。その後、2011年から五泉市議を務めました。2018年の知事選にも出馬していますが落選しています。今回の知事選への立候補にあたり、柏崎刈羽原発の廃止を中心に訴えたいと述べました。



■元五泉市議会議員 安中聡氏

「子供たちが新潟県にずっと住んでいられる、そして亡くなるまで新潟県良かったねと言ってもらえる、そんな新潟県を実現したい。その思いで原発反対、廃止、県民投票条例、こういったものの成立を目指していきたい。」



政党や団体の支援についてはれいわ新選組への打診を検討中で、原発に対する考えが一致する候補から申し入れがあれば候補の一本化を検討するとしています。



知事選にはこれまで現職の花角英世さんと県議会議員の土田竜吾さんが立候補を表明しています。知事選は5月14日告示31日投開票です。



