新潟交通は、新潟市万代の商業施設「BP2」の土地と建物を市内の企業に譲渡したと発表しました。



新潟交通によりますとBP2の譲渡先は市内に本社がある「NHネクスト」で、総合建設業の廣瀬と半導体関連材料メーカーのナミックスが共同出資した企業です。3月30日付でBP2の土地と建物を20億2600万円で売却する契約を結びました。



BP2は1995年に「新潟ジョイポリス」として開業。2001年にBP2となり現在は映画館や飲食店などが営業しているほか、新潟市マンガ・アニメ情報館も入居しています。6月1日に所有権が移転しますが、引き続き「BP2」として、テナントもそのまま営業を続けるということです。



新潟交通はNHネクストへの譲渡について「同社を新たなパートナーとして連携を図りながら万代シテイをより魅力ある街へと発展させてまいります」とコメントしています。

