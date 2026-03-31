広島の伝統企業が支えるラグビーチームが2部リーグ昇格を目指しています。

ライバルとの熱い一戦を前に有田優理香アナウンサーが取材しました。



鍛え上げた体をぶつけ合いながら汗を流すのは、マツダスカイアクティブズ広島です。

昨シーズン3部リーグで初優勝。悲願の昇格まであと一歩に迫りました。





15人対15人で戦うラグビー。ボールを前に運んで攻めますが、パスは後ろにしか出せません。相手のゴールラインの先でボールを押さえると得点が入ります。■芦田朋輝主将「ほかのスポーツにはないコンタクトがラグビーの魅力。相手と当たった時の音などは迫力がある。」そのコンタクトプレーを象徴するのが「タックル」。前に進む相手を止めるラグビーならではのプレーを私もチャレンジ！■有田優理香「びくともしない！嘘？！」「普段どんなことを意識？」■笹岡海斗 選手「横になったりすると力が伝わらないのでまっすぐ当たりに行って全身の力を伝える。」■有田優理香「まっすぐ行くのは怖くない？」■笹岡海斗 選手「そこは気持ちです。」気持ちを前に出して思いっきりぶつかってみると…■有田優理香「やったー！成功！」マツダスカイアクティブズは今シーズン開幕から10試合負けなし。その勢いのまま今週末に挑むのが「広島ダービー」です。相手は中国電力。広島のプライドをかけた負けられない一戦を迎えます。■有田優理香「広島でラグビーを盛り上げたいというダービーへの思いは？」■芦田朋輝主将「広島の2チームで戦うことで特別な思いはある試合。（広島には）野球やサッカーがあるが、その中にラグビーも広島の皆さんに認知されるようにしたい。」広島ダービーは4月4日。広島ダービー3試合で、合計1万人の観客動員を目指すプロジェクトも行われています。ラグビーで広島を盛り上げる思いが詰まった一戦に注目です。【2026年3月31日 放送】