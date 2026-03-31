3月30日、日本テレビの福田博之社長が定例会見をおこない、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）についてコメントした内容が波紋を呼んでいる。

「今大会のWBCは、日本の地上波では放送されず、動画配信サイトのNetflixで独占中継がおこなわれました。これに関して視聴者からのクレームや意見が多く寄せられ、福田社長は『地上波中継がかなわなかったことは大変残念』『経済的な事情を今後どのように解決していくかをこれから考えなければいけない。当然、日本テレビだけの問題ではない』などとコメントしました」（スポーツ紙記者）

これにはX上でツッコミの声が相次いでいる。

《それだけ、テレビに期待できないだけ。潰れたら？》

《「そんなら、中継制作の下請けも蹴れよなぁ」案件》

《一民放局が言う事ではない》

こうした声が並ぶ理由を、放送業界関係者が指摘する。

「今回、日本テレビはNetflixから中継制作を受託され、プロモーションパートナーとして開幕番組の放送のほか、情報・報道番組でも試合の様子を取り上げています。

これはプロ野球中継や箱根駅伝など日テレが持つスポーツ中継の技術力と伝統が評価された形です。会見でも福田社長が『当社が制作したWBC中継はMLBからも高い評価を得ることができました』と話していました。

しかし、盛り上げるだけ盛り上げて、その肝心の中身はNetflixでしか見ることができないわけです。これには “実質的にNetflixの下請けでは” といった声もあがっています。

民放キー局のなかでもっともWBCと近いはずの日テレのコメントとしては、“他人事” すぎる印象を受けるため、ツッコミの声が聞かれるのでしょう」

今回、WBCの地上波中継がなされなかった背景には、高額な放映権料があったとされる。

「WBCの独占中継のためにNetflixが投じた金額は約150億円と伝えられています。前回の2023年大会で日本が優勝したため、有料配信の需要が日本市場にあると目をつけた形です。

ただ、日本はベネズエラに破れ、ベスト8敗退となりました。Netflixが想定していた “盛り上がり” には欠けたかもしれませんが、今後も高額な放映権料問題は続くものと見られます。日テレだけでなく、日本のテレビ業界全体の課題ですね」（同）

とはいえ、高額な放映料を払う余裕が、いまの民放には残されていないのだが……。