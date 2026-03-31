“上からマリコ” は、元AKB48メンバーと疎遠なのかーー。3月29日、自身のInstagramで再婚を発表した篠田麻里子の人間関係について、とある疑惑が浮上している。

「篠田さんは、2024年9月に交際を発表していた実業家・麻野耕司氏とゴールインしました。約1年半、じっくり愛を育んだ末の決断でした。本来なら祝福ムードになるはずですが、なぜかごく一部の元メンバーしか反応していません」（芸能記者）

実際、インスタのコメント欄には、松井珠理奈が《まりちゃんおめでとう》、川崎希が《おめでとう〜》と祝福。またグループの初代総監督の高橋みなみは《おめでとうございます》と一言のみ。現役メンバーの太田有紀も《篠田さんおめでとうございます》と投稿しているが、その程度なのだ。

「2019年2月、篠田さんが経営者の一般男性と “交際ゼロ日” 婚を発表した際は、メンバーの反応はまったく違いました。

彼女がお相手との共通点として『玄米を食べて育った』ことをあげたことから、当時のTwitterはお祭り状態になりました。小嶋陽菜さんが『玄米。。。』と投稿すれば、高橋さんが『にゃんにゃん一緒に食べよ』と返信。そこに指原莉乃さんが《100いいね》と乗るなど、メンバー同士の掛け合いも話題になったのです。

さらに、板野友美さんが《麻里子ーーーおめでとう幸せになってね》、峯岸みなみさんも《まりちゃん結婚おめでとう》と続くなど、主要メンバーが次々と祝福。最後は篠田さん自身が《これが噂の玄米婚》と締めくくり、大いに盛り上がっていたのです」（同）

しかし、今回は完全にスルーされている状況だ。背景には、過去の騒動を指摘する声もある。

「やはり、2022年に篠田さんが起こした不倫疑惑が影響しているのかもしれません。その際、元夫との激しい夫婦喧嘩とされる音声が流出。泥沼の騒動となり、2023年、ついに離婚となりましたが、この一連の流れをよく思っていないOGも少なくないとみられます。

この余波で、昨年、AKB48結成20周年を飾る『NHK紅白歌合戦』のステージから篠田さんが外されたとも報じられ、グループ内での距離感が取り沙汰されていました。

もちろん、プライベートでやり取りしている可能性もあり、表に出ている反応がすべてではありませんが、かつて “神7” として中心にいた存在だけに、この “孤立感” は際立って見えます」（芸能プロ関係者）

プライベートではしっかり祝福されていることを祈るばかり。