長江デルタ地域のインバウンド人気継続、外国語ガイドは「休む暇もない」―中国

長江デルタ地域のインバウンド市場は、温かな春の観光シーズンを迎え、ビザ免除政策の追い風も受けて活況を呈しており、外国語ガイドの需要も高まっています。

上海の南京路歩行者天国では、イタリアから訪れた4人家族がガイドに案内されて遊覧中です。ガイドを務める李露さんは、沿道の建築様式や歴史的変遷をイタリア語で詳しく解説しています。李さんは、今年に入り以前より明らかに忙しくなったと述べ、以前はオフシーズンに少し休むことができたが、今ではほぼ毎週ガイドを務めていると語りました。

李さんのように多忙なガイドは、一人だけではありません。浙江省嘉興市烏鎮では、ガイドの陳永さんが30人以上のベトナム人ツアー客に江南地方の水郷の街並みを説明しています。観光客らはアーチ型の石橋を渡り、古い街路を歩きながら、時々立ち止まり写真を撮っています。

陳さんによると、ベトナムからの観光客は、中国への旅行意欲が非常に高く、昨年末から陳さんは休みなく働き続けているとのことです。

こうした状況について、上海春秋国際旅行社の周衛紅副総経理は、「わが社が年初以来扱ったインバウンド観光客は、前年同期比で30％増加した。観光客が非常に多い一方でガイドの人手が不足するため、江蘇省蘇州やさらに遠い陝西省西安から調整する必要がある。上海はガイドの需要がより大きいためだ」と述べました。（提供/CGTN Japanese）