3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』の初回視聴率が、朝ドラ史上ワースト2位タイという衝撃のスタートだったことが分かり、波紋を広げている。

「同作は、見上愛さんと上坂樹里さんがダブル主演を務めます。女性の職業が確立されていなかった明治時代、西洋式の看護学を学び、『トレインドナース』となった実在の人物がモデルです」（芸能担当記者）

初回の世帯平均視聴率は14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）、個人は8.3％。一見すれば“健闘”にも見えるが……。

「前作『ばけばけ』の初回（世帯16.0％、個人8.7％）を下回り、さらに橋本環奈さん主演の『おむすび』の初回（世帯16.8％、個人9.4％）にも負けています。

過去の朝ドラの初回世帯視聴率としては、『ゲゲゲの女房』（2010年前期）の14.8％は上回ったものの、『どんど晴れ』（2017年前期）の14.9％に並ぶワースト2位タイとなっています」（同前）

まだ始まったばかりのため、この数字だけで“失敗”と断じるのは早計だ。だが、より深刻なのは別の部分だという。ドラマ誌記者が語る。

「ヒロインの一ノ瀬りん（見上愛）も大家直美（上坂樹里）も、“朝ドラらしい”安心感のある人物像です。しかし、それが逆に無難すぎて魅力や個性に欠け、『この先どうなるのか』と引き込む力が弱い、という声があるんです」

物語は2人が出会うという構成だが……。

「丁寧に描かれているものの、ぐいぐい引き込まれるほどではなく、“絶賛もされないが酷評もされない”という感想が多いようです。ワースト2位という数字以上に、“記憶に残らない”ことのほうが深刻です。通常なら内容に関係なく盛り上がるハッシュタグ『反省会』すら、ほとんど見かけません」（同前）

実際、Xでも

《面白いのか否か 目下判断中》

《可もなく不可もなくな感じ》

と、“判断保留”の声が目立つ。そして皮肉なことに、話題の中心は本編ではない。

「りん（見上）の幼なじみ・竹内虎太郎を演じる小林虎之介さんのイケメンぶりや、その父・之宣（つぶやきシロー）の栃木なまり、Mrs. GREEN APPLEの主題歌『風と町』、語りの研ナオコさんなど“周辺要素”ばかりが注目されています。肝心のドラマ本編への関心が分散し、視聴者の気もそぞろ状態です」（前出・ドラマ誌記者）

“薄味スタート”となった『風、薫る』。ヒロインと物語が、この先どこまで求心力をつけ、巻き返せるのか。