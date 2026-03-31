フィギュアスケートの世界選手権から帰国した鍵山優真選手と佐藤駿選手が取材に応じ、引退の坂本花織選手への思いを語りました。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの男子シングルで銀メダルの鍵山選手と銅メダルの佐藤選手は、世界選手権でも同じ色でダブル表彰台の活躍。

「今の気持ちはシーズンが終わってうれしいなって気持ちです」と話す鍵山選手は、オリンピックシーズンの終了に安どの表情。世界選手権は「正直、うまくいかないことの方が多かったですが、その経験が生きて逆に振り切れた」と振り返りました。

また佐藤選手は「シーズンの最初はケガから始まって、そのときには考えられないような結果を得られたなと感じている、1年間で成長を実感できる大会がたくさんあった」と充実した表情。「人生において大事な1年だった。今後のスケート人生に生かしていきたい」と話しました。

前日には、世界選手権を最後に選手として引退となる坂本花織選手の「現役生活お疲れパーティー」を開催。坂本選手、中井亜美選手、鍵山優真選手、吉田唄菜選手と森田真沙也選手“うたまさペア”が参加しました。

鍵山選手は「女性陣が自主的に花織ちゃんのサプライズパーティーをしようと。飾り付けとかも手伝って、大成功することができた」と笑顔。佐藤選手も「みんな仲良く楽しんで、夜遅くまで遊んだ。すごいいい夜を過ごした」とはにかみました。

坂本選手は、オリンピックの団体戦で2人とともに戦い銀メダルを獲得。明るく日本選手チームをけん引しました。

また、最後となる世界選手権では、自己ベストを出し、自身4度目の優勝。エキシビションではフィナーレで選手たちの輪の中でねぎらいを受けるなど、選手からもファンからも愛された坂本選手の一幕もありました。

鍵山選手は、「やってきたことも積み上げてきたことも成し遂げてきたこともすばらしい。世界選手権でこれ以上にないくらいの有終の美を飾って、ものすごい歓声で送り出されて、技術だけがすごくても、そういうことは起きないと思う。花織ちゃんの人柄や人格のすばらしさが知られているからこそだと思う。僕もそういうアスリートになりたい」と思いを語りました。

また佐藤選手は、「チームジャパンにとってかけがえのない存在。これから坂本選手がいなくなることにさみしさはあるんですけれど、何かしらの形で会うと思うので、坂本選手を感じたい」と語りました。