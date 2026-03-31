サッカー日本代表MF守田英正の妻で、モデルの藤阪れいな(29)が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所を退所したと報告した。

藤阪は「2026年3月31日をもちまして、株式会社ニュートラルマネジメントを退所いたしましたことをご報告させていただきます」とし、18歳で事務所の門を叩いてから約10年間、何も分からなかった私にモデル業とは何か、何を求められ、何をすべきなのかを一から教えていただきました。時に厳しく、そして仕事が決まった時には一緒に喜んでくださる、東京に一人で出てきた私にとって家族のように温かい事務所でした

と感謝を記した。

「お仕事でお世話になった方々や、「待ってるね！」と言ってくださっていた方々には、本来直接ご挨拶すべきところ、このような形でのご報告となってしまい申し訳ございません」とし、「今後は変わらず夫のサポートを第一に、日々精進してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

藤阪は2020年元日に守田との結婚を公表。22年2月に第1子長女の出産を報告。昨年4月には第2子となる長男の出産を発表していた。