鼻に付いたものに一切気づかずきょとんとした顔で辺りを見回す猫が可愛すぎると話題になっています。

動画は記事執筆時点で再生回数2.8万回を突破。コメント欄には「可愛いお鼻」「最新のトレンドかしら？w」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：ふと黒猫のことを見たら、『鼻』に……予想外の『可愛すぎる瞬間』】

何か付いてる猫

TikTokアカウント「みたらし団子3cats」に投稿されたのは、鼻に何かが付いている猫の動画です。この日、黒猫のクレオちゃんの方を飼い主さんが見ると、その鼻に何かが付いていたんだとか。

右の鼻にちょこんと付いたその何かは真っ黒なクレオちゃんの体とは正反対に真っ白。遠くからでもはっきりと分かるほど目立っていたそう。

小さなことは気にしない

当のクレオちゃんはというと、鼻よりも周りの方が気になるよう。目を大きくしながら辺りをキョロキョロ見回していたんだとか。前足で取ろうとする仕草もなく、どうやら気がついていないようです。

スラリと美人猫な立ち振る舞いのクレオちゃんのお茶目な白い鼻。あまりの可愛らしさに、教えてあげたいと思う反面、ついもう少し見ていたい気持ちになってしまいます。

冷蔵庫の上からラブコール

天然な一面があるクレオちゃんですが、他の動画では飼い主さんを一生懸命呼ぶ甘えん坊なところも紹介されています。

冷蔵庫の上から飼い主さんに熱い視線を送るクレオちゃん。どうやら構ってほしいらしく、大きな声で呼んでいたそうです。

飼い主さんが手を伸ばして撫でてあげると、途端に目を細めて満足げな顔。クレオちゃんのあまりにも幸せそうな表情は、見ているこちらも癒されます。

話題になった動画には「お鼻にちょこんとアクセント可愛い」「気付かないとこが最高に可愛い」と、鼻に付いたものに気がつかないクレオちゃんの可愛らしさに夢中になった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「みたらし団子3cats」では、今回ご紹介したクレオちゃんをはじめとした3頭の猫たちの日常を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「みたらし団子3cats」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。