1.おもちゃを持ってくる

一番わかりやすいのは、おもちゃを持ってくるサインです。お気に入りのおもちゃを咥えて、飼い主さんの前にポトリ…。こんな行動からは、「これで遊んで！」と誘っていることがわかります。

猫にとって、遊びとは「狩り」の真似事です。獲物を狙い定めたり追いかけまわしたりすることが、そのまま遊びになるのです。そのため、ネズミやレーザーポインターなどのおもちゃは、猫にとって非常に刺激を与えてくれるアイテムといえます。

おもちゃがしまわれている場合は、おもちゃのある場所へ飼い主さんを誘導することもあります。尻尾を立てながらスリスリ擦り寄ってきたら、猫が行きたい方へ付いて行ってみるといいでしょう。その先におもちゃがあるのなら、遊びに誘われている可能性が高いです。

2.仰向けになる

愛猫が、飼い主さんを見つめながらゴロンと仰向けになることはないでしょうか。お腹を見せて降参しているように見えますが、実は遊びに誘っているのかも。猫がお腹を見せる行動には、信頼、甘えといった気持ちが隠れていることがあります。

猫の遊びは、おもちゃを追いかけ回すことだけではありません。飼い主さんの手を獲物に見立てて、掴みかかったりパンチしたりするのも遊びのひとつ。飼い主さんとのスキンシップを重要視する猫は、このような遊びをしたがる傾向があります。

ちなみに、お腹を見せるからといってお腹を触ってほしいわけではないこともポイントです。なでても喜ばない場合は、体に触れること以外にやってほしいことがあるかもしれません。飼い主さんからおもちゃを見せるなどして、どんな遊びをしたいのか探ってみてもいいかもしれませんね。

3.高い声で鳴く

おしゃべりな猫の場合、飼い主さんを見つめながら「ニャー」と鳴いて誘うこともあります。こんなときの声は、いつもより高くて太い声。訴えたい気持ちが強いときは、より耳に入りやすい声で鳴こうとするからです。

このような行動は、食後やトイレのあとの一息ついたタイミングで見られることが多いようです。お腹が満たされた、トイレに行ってスッキリした、という理由から、「スッキリしたから遊んでもらおう」と発展するのでしょう。

ひとしきり鳴いたあとに、部屋中を走り回る猫もいます。なかなか遊んでもらえないと、体を動かしたい気持ちが昂り過ぎてしまうのかもしれません。また、鳴きながら飼い主さんにパンチをしたり、ジャンプして飛びついてくる猫もいるようです。

上手な応え方

猫から遊びに誘われたときは、快く誘いに乗ってあげましょう。前述の通り、猫は狩猟を連想させる遊びが好きです。おもちゃで遊ぶときも、小動物が逃げているようなイメージで不規則に動かしてあげると喜びます。

もうひとつ大切なのが、遊びの終わりを猫に任せることです。猫は、突然電池が切れたように遊びをやめてしまうことがあります。積極的に体を動かさなくなったら、遊ぶことに飽きたサイン。無理に続けてもイライラさせるだけなので、潔く終わりにしてあげましょう。

また、忙しくて遊んであげられないときは、一旦「あとでね」と声をかけることをおすすめします。初めは、言葉の意味が分からず催促を繰り返すかもしれません。しかし、そのあとに必ず遊んであげることを繰り返していると、「あとで遊んでくれるから今は諦めよう」と学習させることができます。

まとめ

猫から遊びに誘われることは、飼い主として大変喜ばしいことですよね。誘いに乗ってあげることで、猫との絆を深めることもできます。

誘われなかったとしても、できれば毎日遊びの時間を作ってあげるといいでしょう。10分程度の軽い遊びでも、運動不足解消やストレス発散に役立つからです。