元HKT48のメンバーで女優の兒玉遥が29日、自身のインスタグラムを更新。静岡県のサウナでのショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】まるでアート作品 光に浮かぶ超絶スタイル 完ぺきに整ってる

兒玉は「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました!!」と報告。投稿したのは3月に全面リニューアルオープンした「UMEGASHIMA DRIVE―IN ＆ SAUNA VILLA」での様子。「私が泊まった和室は @eos_sauna が設置されています。洋室のサウナは @harvia.jp です。」と続けた。



山を見渡す露天風呂にたたずむショットをアップした兒玉。まとっているのは背中の部分が腰のラインに届こうかという大胆に切れ込んだ水着。大自然のなかで際立つ白い肌が美しく、座った状態でもスタイルの良さが一目瞭然だ。帽子をかぶったカットでは汗がにじむ。霜降り肉の豪華な料理を楽しむ姿も公開した。



「・セルフロウリュ可能 ・梅ヶ島温泉の源泉を引ひいている水風呂 ・雄大で圧倒的な梅ヶ島の大自然での外気浴 ・好きな時にいつでもサウナに入れる ・静岡の食材たっぷりな一泊2食(夕食、朝食)付き」などとセールスポイントを列記。「サウナはもちろん水風呂が気持ち良いです!!」と、すっかり気に入った様子。



森に囲まれた絶好のローケーションを誇る施設で充電。「朝は、『ホー、ホケキョッ』と鳥の鳴き声が目覚ましとなって起こしてくれました 都会の喧騒から離れて、最高なサウナと大自然に ゆったりとした時間を過ごせて身も心も癒されました」と、リフレッシュできたことを明かした。



ファンからは「素敵な1コマ」「満喫してますね！」「超絶最高に綺麗」「水着姿似合ってて可愛い」「自然とサウナ、、最強だよね」「いつにも増して、綺麗な背中」「サウナ行きたくなりました」といったコメントが寄せられていた。



兒玉は1996年生まれ、福岡県出身。2011年にHKT48の第1期生オーディションに合格。16年には第8回AKB48選抜総選挙で9位に。17年には誹謗中傷でうつ病を発症し活動を休止。19年にグループを卒業後はNHK連続テレビ小説「おむすび」にも出演するなど、女優としての活躍。24年にはSNSや公式Youtubeチャンネルで、10代からの美容整形で総額1000万円以上を費やしていることや20歳当時の体重が60キロ以上だったことなどを赤裸々に明かしている。



（よろず～ニュース編集部）