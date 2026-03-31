「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果発表 新規描き下ろしイラスト全7点も公開
「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表され、全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点が公開された。
【動画】全世界“ガンダム”総選挙 2025 最終結果発表ムービー
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。日本時間10月10日から12月25日23時59分までの期間、1人1日1票の投票を受け付けた。
全世界10言語からの最終有効投票数は133万票を超え、その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点が公開された。
全世界ランキング第1位は『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』よりv（ニュー）ガンダム。日本語ランキングも同様にvガンダムが第1位に輝いた。
英語ランキング第1位には『新機動戦記ガンダム W Endless Waltz』よりウイングガンダムゼロ（Endless Waltz）が、簡体字ランキング第1位には『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』よりマイティーストライクフリーダムガンダムがランクイン。繁体字（香港）ランキング第1位にはvガンダム、繁体字（台湾）ランキング第1位にはウイングガンダムゼロが名を連ねた。
また、タイ語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム SEED』よりストライクルージュが、フランス語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム 水星の魔女』よりガンダム・エアリアルがラインナップ。イタリア語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』よりガンダム・バルバトスルプスレクスが、スペイン語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム F91』よりガンダムF91が、韓国語ランキング第1位にはマイティーストライクフリーダムガンダムが輝いた。
さらに特別賞として全4機のガンダムを発表。RX-78-2ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム（『機動武闘伝 G ガンダム』より）には「RX-78賞」を、現在公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダム AGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダム AGE』より）には「マフティー賞」を授与。
まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）には「ガンダム47周年賞」を、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム（『機動武闘伝 G ガンダム』より）には「ネオオランダ賞」を授与した。
【動画】全世界“ガンダム”総選挙 2025 最終結果発表ムービー
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。日本時間10月10日から12月25日23時59分までの期間、1人1日1票の投票を受け付けた。
全世界ランキング第1位は『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』よりv（ニュー）ガンダム。日本語ランキングも同様にvガンダムが第1位に輝いた。
英語ランキング第1位には『新機動戦記ガンダム W Endless Waltz』よりウイングガンダムゼロ（Endless Waltz）が、簡体字ランキング第1位には『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』よりマイティーストライクフリーダムガンダムがランクイン。繁体字（香港）ランキング第1位にはvガンダム、繁体字（台湾）ランキング第1位にはウイングガンダムゼロが名を連ねた。
また、タイ語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム SEED』よりストライクルージュが、フランス語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム 水星の魔女』よりガンダム・エアリアルがラインナップ。イタリア語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』よりガンダム・バルバトスルプスレクスが、スペイン語ランキング第1位には『機動戦士ガンダム F91』よりガンダムF91が、韓国語ランキング第1位にはマイティーストライクフリーダムガンダムが輝いた。
さらに特別賞として全4機のガンダムを発表。RX-78-2ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム（『機動武闘伝 G ガンダム』より）には「RX-78賞」を、現在公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダム AGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダム AGE』より）には「マフティー賞」を授与。
まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）には「ガンダム47周年賞」を、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム（『機動武闘伝 G ガンダム』より）には「ネオオランダ賞」を授与した。