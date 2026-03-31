ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【広島】平川蓮が負傷交代 ホームランキャッチ寸前の大ジャンプ後…… 【広島】平川蓮が負傷交代 ホームランキャッチ寸前の大ジャンプ後…２２歳の誕生日、顔をしかめてベンチへ 【広島】平川蓮が負傷交代 ホームランキャッチ寸前の大ジャンプ後…２２歳の誕生日、顔をしかめてベンチへ 2026年3月31日 19時58分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ヤクルト（３１日・神宮） 広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が負傷交代した。４回、オスナのバックスクリーンへのソロにフェンス際で大ジャンプ。あと一歩でホームランキャッチという跳躍力を見せたが、顔をしかめた。トレーナーが駆け寄り、そのまま交代。 ２２歳の誕生日に心配な状況となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【一覧】２０２６年 １２球団の最高年俸選手…一番稼ぐのは誰？ 【広島】勝田成の失策で先取点許す 森下暢仁は無安打で失点 セ全勝対決は雨中の死闘！ 【広島】ドラ１・平川蓮が初の「バースデー打」に自信 ３・３１が２２歳の誕生日 ヤクルトと「首位攻防戦」へ「打ちます！」