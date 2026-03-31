４回１死、交代する平川蓮（カメラ・清水　武）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島―ヤクルト（３１日・神宮）

　広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が負傷交代した。４回、オスナのバックスクリーンへのソロにフェンス際で大ジャンプ。あと一歩でホームランキャッチという跳躍力を見せたが、顔をしかめた。トレーナーが駆け寄り、そのまま交代。

　２２歳の誕生日に心配な状況となった。