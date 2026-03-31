幾田りら、ソロツアーソウル公演にZICO＆YENA出演決定
シンガー・ソングライターの幾田りらが、5月より横浜、神戸、ソウルの3都市で開催する約3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』。同ツアーの韓国・ソウル公演にて、5月23日にZICO、5月24日にYENAのゲスト出演が決定した。
【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット
昨年12月にコラボレーション楽曲「DUET」をリリースし、日韓でバイラルヒットを記録した盟友であり、韓国の国民的ヒップホップアーティスト兼プロデューサーのZICO、IZ*ONE出身で、2022年1月にミニアルバム『SMiLEY』でソロデビューを果たし、音楽活動のみならずバラエティや俳優業など多方面で活躍するYENAが、特別なステージを彩る。
自身初となる韓国公演を豪華ゲストとともに届ける同ツアーは、さらなる話題を呼びそうだ。
■幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”韓国公演
日時：
5月23日（土）午後6時（KST） GUEST：ZICO
5月24日（日）午後6時（KST） GUEST：YENA
会場：
オリンピック公園 オリンピックホール
【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット
昨年12月にコラボレーション楽曲「DUET」をリリースし、日韓でバイラルヒットを記録した盟友であり、韓国の国民的ヒップホップアーティスト兼プロデューサーのZICO、IZ*ONE出身で、2022年1月にミニアルバム『SMiLEY』でソロデビューを果たし、音楽活動のみならずバラエティや俳優業など多方面で活躍するYENAが、特別なステージを彩る。
自身初となる韓国公演を豪華ゲストとともに届ける同ツアーは、さらなる話題を呼びそうだ。
■幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”韓国公演
日時：
5月23日（土）午後6時（KST） GUEST：ZICO
5月24日（日）午後6時（KST） GUEST：YENA
会場：
オリンピック公園 オリンピックホール