ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神 中野拓夢がプロ通算100盗塁！6年目で大台に到達 今季2個目の… 阪神 中野拓夢がプロ通算100盗塁！6年目で大台に到達 今季2個目の盗塁で決めた 阪神 中野拓夢がプロ通算100盗塁！6年目で大台に到達 今季2個目の盗塁で決めた 2026年3月31日 19時54分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇セ・リーグ 阪神―DeNA（2026年3月31日 京セラドーム） 阪神の中野拓夢内野手（29）が通算100盗塁をマークした。 5回2死一、三塁で一塁走者の中野は3球目にスタートを切って二盗に成功。昨季を終えた時点で通算98盗塁で今季2個目の盗塁で節目に到達した。 プロ6年目で達成した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト DeNA・藤浪晋太郎 選抜Vの母校を“らしく”祝福「“桐蔭の時代は…”などの声を吹き飛ばしてくれた」 王者ソフトバンクが開幕4連勝！ マエケン討ちで3年ぶりの鮮やかスタートダッシュ 【佐々木朗希と一問一答】「正直僕が一番不安だった」「1番良いボールを投げられた」 関メディベースボール学院中等部が2年ぶり2度目の優勝 全日本選抜中学硬式野球大会