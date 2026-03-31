3月31日は新潟市でサクラ開花の発表がありました。

平年より8日早く、去年より6日早い開花です。そして、気になる満開ですが、新潟・中央区、さらに、3月31日は開花に至らなかった高田城址公園も、ともに4月4日の予想です。



31日は雨が強まった所がありましたが、4月1日もスッキリしない天気が続きそうです。4月1日の天気の移り変わりを見ていきましょう。

朝6時。朝は各地ドンヨリした空模様になるでしょう。曇りの表示の所でも、朝はにわか雨にご注意ください。時間を進めるとその後、日中は一時的に日の差す所がありそうです。ただ、夕方以降はまた雨の範囲が広がり、夜は雨脚が強まる所があるでしょう。4月1日もお出かけの際は、傘があった方が良さそうです。



さらに、4月1日は空気がヒンヤリとしそうです。4月1日の予想最高気温は15℃前後の予想で、上越市では31日と比べて7℃も低くなるでしょう。31日に暖かかった所でも、4月1日は厚手の上着を着て、お出かけ下さい。



桜もほころびはじめた所で、気になる今後のお天気を見てみましょう。

この先、低気圧や前線が度々県内付近を通過する見通しで、雨の降る日が多くなるでしょう。しっかり日差しが届くのは、今の所、金曜日だけの見込みです。レジャーシートを広げてお花見をするには、あいにくの天気になりそうですね。ただ、特に日曜日以降は予報が良い方向に変わる可能性もありますので、こまめに天気予報をチェックして、お花見のチャンスを逃さないようにして下さい。