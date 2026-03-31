中東情勢の悪化による原油高の影響が身近なものにも迫っています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中東情勢の“波”家計にどう影響？」をテーマに解説します。

■都内のポリ袋メーカー“最大2.1倍の仕入れ価格”

中東情勢を受けて石油製品の値上げが始まっています。暮らしにどこまで影響が出るのかみていきます。

まずは厳しい状況におかれているポリ袋メーカーを取材しました。

ジャパックス 蛯名明取締役

「ポリ袋の本体の原料となっているポリエチレンです。私どもの製品ベースで最大で2.1倍の仕入れ価格の見積もりが出てきている。イレギュラーなルートでの原料購入になっているので、どうしても各所でコストがかかっている」

東京都内にあるポリ袋などを作っている企業でも原料の新たな仕入れルートを開拓し、何とか確保している状態でした。

通常ルートではないため、コストがかかり6月22日の出荷分から全製品、20％以上値上げすることになったといいます。やむを得ず商品価格への転嫁となっていますが、こう強調します。

ジャパックス 蛯名明取締役

「安定供給をお約束しますから、安定的に購入をお願いしたい」

企業側も仕入れに尽力していて、ポリ袋が足りなくなるという状況ではないので、私たち消費者にも買い占めなどをせず必要な分の購入に努めてほしいということでした。

■中東情勢悪化で…4月から値上げの企業も

すでに4月からの値上げを発表している企業もあります。

例えば、三菱ケミカルは食品ラップなどの価格を来月21日の納入分から35％以上値上げするほか、接着剤の原料なども値上げ。

積水化成品工業は、食品トレーやカップ麵の容器などに使われる「発泡ポリスチレンシート」を来月21日出荷分から1キロあたり120円値上げします。

他にも三洋化成工業が、車のシートや住宅の断熱材などに使われるポリウレタンの主原料などの価格を、4月納入分から1キロあたり150円値上げとなっているんです。

メーカー側としては…

「原材料価格の高騰は自助努力のみで吸収することが困難な状況となっている」（※積水化成品工業）

「今後の情勢によっては5月以降に追加的な供給制限や価格改定等の措置を講じる場合があります」（※三洋化成工業）

などとコメントしていて苦渋の決断を迫られている状況です。

■家計への影響…年間の負担額は？

こうした値上げが実際、家計にどれくらい影響するかという試算があるんです。今の状況が続いた場合、これから1年間でどれくらい家計に影響するのでしょうか。

野村総研のエグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんによりますと、4人家族で、年間1万8000円〜2万6000円ほど家計に負担が増えるそうです。

例えばゴミ袋やラップ、保存袋などの値上がりで年間5000円の負担増。洗剤やシャンプーの材料の価格も上がり、年間2000円以上の負担増。食品トレーなどの原料も上がるので弁当やカップ麵などが値上がり、5000円以上の負担増。ほかにも化繊の服、住宅や設備の資材などなど合わせてこれぐらい家計の負担が増えるのではないか、ということでした。

これはあくまでも現時点で分かっている4月5月の値上げ分だけでの試算です。さらに、ここには入っていないガソリンなどの燃料費の上昇もあるので、私たちの負担感はかなり増しますね。

■“デマに振り回されず冷静でいることが重要”

──さまざまな工夫が必要になってくると思いますが、私たちに今できることは何なのでしょうか。

大切なのは「デマに振り回されず冷静でいること」です。

少し前にSNSでは「トイレットペーパーが不足する」といった不正確な投稿が相次ぎまして、製紙メーカーの業界団体が「トイレットペーパーの約97％は国内で生産されております。原料は古紙やパルプで中東地域に依存するものはございません」とコメントを発表しました。

1970年代、オイルショックで起きたトイレットペーパー騒動もデマが原因でした。

冒頭でお伝えしたメーカーも話していましたが、買い占めがさらなる値上げを招いてしまうおそれがあるので冷静な行動が求められます。

農林水産省は31日、農林水産業や食品産業の事業者を対象に、燃料や石油製品などの供給に関する相談窓口を設置するなど、各所でこの状況への対応はされてきています。

先行きが不透明ななか、不安にかられる気持ちも分かりますが、今はどういう状況か、国やメーカーはどんな対応をしているのか正確な情報を知ることにも努めたいですね。

（2026年3月31日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）