俳優の山粼光が契約満了に伴い、３１日をもって所属事務所のアミューズを退所することを同日、自身のインスタグラムで発表した。

４歳の時から活動し、２０１２年にＮＨＫ連続テレビ小説「梅ちゃん先生」（堀北真希主演）で松坂桃李の幼少期を好演。１３年の映画「真夏の方程式」では、福山雅治ふんする主人公・湯川と交流を深める少年を演じ、注目を集めた。

山粼は「中学１年生から約１０年間、役と向き合う楽しさやつらさ、様々なことをアミューズで教えていただきました。たくさんの方が温かく支えてくださったおかげでお芝居に真剣に取り組めました。心から感謝しております」とコメントした。今後も俳優業を続けていく予定。「お芝居と誠実に向き合い、人間としても役者としても成長できるように精進していきます」と誓った。

◆山粼 光（やまざき・ひかる）２００３年１２月１０日、千葉県出身。２２歳。１０年「ちょんまげぷりん」で映画初出演。１１年日本テレビ系「ＱＰ」でドラマ初出演。１９年「まく子」で映画初主演。主な出演作に、映画「ツナグ」「いちごの唄」「鹿沼」。特技はバスケットボール、ダンス。１６９センチ。